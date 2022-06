Difesa, Deidda: Auguri all’arma dei carabinieri, da 208 anni al servizio della Nazione

“Oggi, 5 giugno, ricorre il 208° Anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Rivolgo i migliori auguri a tutti i nostri uomini e donne in divisa che, quotidianamente, si spendono per la sicurezza della Nazione e, con professionalità e profondo spirito di devozione, servono la Patria. Sono onorato di aver fatto parte di questa grande comunità svolgendo il servizio ausiliario e non ho mai dimenticato di quanto sia stato gratificante e formativo quel periodo. Molteplici le battaglie intraprese da Fratelli d’Italia a difesa della Benemerita come: la risoluzione approvata all’unanimità per dare un riconoscimento agli ausiliari come volontari delle Forze Armate, alla richiesta di migliori dotazioni strumentali per la sicurezza individuale passando per l’istituzione di un fondo aggiuntivo destinato ai Comuni e ai Carabinieri per manutenzionare le Caserme. Per l’occasione mi recherò a Gorizia in visita al 13° Reggimento CC Friuli e prenderò parte alle celebrazioni. Viva l’Arma dei Carabinieri, Viva le nostre Forze Armate”, è quanto dichiara il Capogruppo di FdI in Commissione Difesa, Salvatore Deidda

