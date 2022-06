Governo, Meloni: Finanza speculativa ha paura che un esecutivo forte e voluto dagli italiani ponga fine al saccheggio

“Solo pochi giorni fa la banca d’affari Goldman Sachs si affannava a lanciare l’allarme sulle prossime elezioni politiche in Italia, dicendo che se dovesse vincere il centrodestra potrebbero esserci problemi di stabilità sul debito pubblico. Il problema degli illuminati banchieri newyorkesi è che, dati alla mano, questa narrazione fa acqua da tutte le parti. Basta andare a vedere come sono stati sconquassati i conti pubblici dal 2011 ad oggi per vedere che tutti i governi tecnici (perennemente sostenuti dalla sinistra che perde le elezioni), o nati da inciuci di Palazzo, hanno palesemente fallito. La realtà dei fatti è soltanto una: la finanza speculativa ha paura che un governo forte, voluto dagli italiani per difendere esclusivamente i loro interessi, ponga fine al saccheggio”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.