Incidente treno, Silvestroni: Disagi vanno risolti il prima possibile

“Le indagini proseguono ma quel binario deformato Roma continua a provocare enormi disagi sia per l’alta velocità sia per i treni regionali del Lazio. Per l’incidente ferroviario sull’alta velocità Torino-Napoli passa la credibilità e l’affidabilità delle nostre ferrovie che non può essere pregiudicata proprio adesso che gli investimenti del PNRR stanno arrivando e tanti turisti sono già tornati a visitare le nostre città. Il ministro dei trasporti Giovannini monitori con attenzione il ritorno alla normalità dell’alta velocità perché già è troppo tardi e i disagi di oggi inaccettabili”.

Lo dichiara in una nota il deputato e capo gruppo in commissione Trasporti alla Camera dei deputati di FdI, Marco Silvestroni.