Governo. Lollobrigida: Voto anticipato per maggioranza coesa che dia indirizzo chiaro (video)

“Il 21 giugno, quando il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Draghi in vista del Consiglio UE sull’Ucraina, Fratelli d’Italia non aiuterà il governo ma la Nazione. Non credo accadrà nulla di particolare perché nella maggioranza vogliono restare attaccati alla poltrona e continuare con spartizioni indicibili. Noi crediamo si debba andare al voto il prima possibile per dare all’Italia una maggioranza coesa e coerente che dia un indirizzo chiaro, anche in politica estera, all’esecutivo”.

Lo ha detto intervenendo ad Agorà estate su Rai3 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.