Immigrati, Ciaburro: Lamorgese imbarazzante su decreto flussi stagionali

“Nonostante la pubblicazione del decreto flussi nel gennaio scorso, ad oggi l’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Paese resta una fantasia. La reperibilità di manodopera stagionale resta una criticità che da anni l’Italia non riesce a risolvere. Ciò che ha del ridicolo che è il Ministero dell’interno ha sospeso il programma operativo dei flussi dal 22 aprile al 10 maggio per un aggiornamento informatico, salvo non fosse che il programma non è mai stato riavviato. Dalla data di presentazione delle domande per il decreto flussi, primo febbraio, alla sospensione del programma gli uffici preposti non hanno toccato una pratica, con la conseguenza che l’intero sistema si è bloccato ed ora le attività agricole del territorio, penso a Cuneo, ma anche a tutta Italia, non hanno la manodopera necessaria e rischiano di dover buttar via prodotti e guadagni. C’è una miriade di scadenze burocratiche, come quelle dei DURC, che a questo punto ha congestionato il sistema e rischia di paralizzare tutto. In un’importante occasione di confronto con l’amico Guido Crosetto ho avuto quest’oggi modo di toccare con mano la portata di questo fallimento targato Lamorgese. Trovo che in un momento così delicato per l’agricoltura italiana occorra fare di tutto per aiutare e non ostacolare i nostri agricoltori. Presenterò una interrogazione al Governo per fare luce sul problema.”

Lo dichiara in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario della Commissione agricoltura a Montecitorio.