Ue, Fitto: approvata proposta ECR per dibattito strage cristiani Nigeria

“Soddisfazione per il voto favorevole di questo pomeriggio dell’Europarlamento, in apertura della sessione Plenaria, che ha approvato la nostra proposta di aggiungere all’agenda della Sessione di Strasburgo il dibattito sulla strage di cristiani avvenuta ieri, nel sud ovest della Nigeria, mentre partecipavano alla liturgia della Pentecoste”. Così il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Paramento europeo Raffaele Fitto. “Questo dibattito non deve essere solo occasione di riflessione e solidarietà nei confronti dell’ennesimo martirio di cristiani, tra cui molti bambini, ma deve rappresentare la necessità da parte dell’Unione Europea di tenere alta l’attenzione e manifestare la sua decisa posizione rispetto ai continui attacchi dell’islam radicale rispetto ai nostri valori e alla nostra identità religiosa.”

