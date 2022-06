Turismo, FdI: Indennizzi B&B bloccati, dopo il danno anche la beffa

“Dopo il turno degli stabilimenti balneari e degli indennizzi irrisori riconosciuti alle strutture alberghiere nel corso della pandemia, ora apprendiamo con preoccupazione che sembrerebbero essere stati bloccati anche gli indennizzi a favore dei b&b non imprenditoriali istituiti recentemente. Non bastava la cifra del tutto inadeguata di questo fondo e l’assurda modalità con la quale sono state assegnate queste risorse, ovvero il “click day”, ora dopo il danno anche la beffa con lo stop ai 5 milioni di euro già stanziati perché sembrerebbe che il Ministro Garavaglia voglia mettersi alla ricerca di altri 3 milioni di euro per coprire l’intera categoria. Ci chiediamo quando arriveranno questi soldi a strutture a conduzione familiare completamente escluse da qualsiasi forma di indennizzo e soprattutto se le domande già evase continueranno ad essere valide. Fratelli d’Italia vigilerà su questa assurda vicenda e continuerà ad essere vicina ad un settore, quello dell’extralberghiero e dei c.d. affitti turistici, che è inspiegabilmente sotto perenne attacco da parte del Governo che non ne comprende l’importanza sociale e le potenzialità”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Attività produttive, commercio e turismo, e Salvatore Rinaldi, responsabile dipartimento turismo Roma Capitale e delegato nazionale FdI per il settore extralberghiero.