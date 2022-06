Ucraina, Rampelli: L’avv. Conte perde colpi, confonde la causa con l’effetto

“Per un avvocato – il cui uso della logica è indispensabile- è cosa molto grave confondere la causa con l’effetto. È quello che fa Conte quando afferma che Fratelli d’Italia è un partito belligerante perché sarebbe legato alle lobby industriali. Semmai è il contrario: molte aziende guardano con interesse a Fdi perché vogliamo da sempre una centralità geopolitica dell’Italia, nel rispetto delle alleanze internazionali. Ma l’ex presidente Conte evidentemente preferisce altre vie, la via dello Sputnik all’epoca della missione di spionaggio da lui autorizzata sotto il titolo “dalla Russia con amore”, o la ‘Via della Seta’, quella che consegnerebbe mezza Italia alla Cina comunista. Il bello è che con un armadio che in pochi anni è già pieno di scheletri, Conte ha la sfrontatezza di attaccare FDI. Non ci si crede…”

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.