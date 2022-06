Ue, Fiocchi: salvaguardia dell’ambiente è obiettivo primario ma lo è anche la sostenibilità sociale

“Uno dei dossier più sensibili dell’intero Pacchetto Fit for 55 è senza dubbio quello sugli obiettivi di riduzione della CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. La salvaguardia dell’Ambiente è un obiettivo primario per noi, ma lo è anche la sostenibilità sociale. Per questo abbiamo presentato emendamenti, al testo uscito dalla Commissione Envi, avendo come bussola la difesa degli interessi delle aziende italiane e il raggiungimento reale degli obiettivi di riduzione della CO2. Nello specifico abbiamo difeso il principio dell’equa ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni per i costruttori dei veicoli commerciali leggeri e abbiamo difeso i piccoli produttori di autoveicoli. Inoltre ritengo che puntare sui veicoli elettrici al 100% in tempi così brevi esporrebbe l’Europa a una dipendenza insostenibile nei confronti della Cina, a causa del fabbisogno di batterie che è destinato a crescere esponenzialmente”. Così l’eurodeputato di FdI-Ecr Pietro Fiocchi durante il suo intervento in Plenaria a Strasbrugo.

