Ue, Fitto: tutelare l’ambiente e anche il nostro sistema produttivo e occupazionale 

“Vogliamo tranquillizzare il Pd che il nostro voto di mercoledi sul pacchetto FIT for 55, sarà un voto per tutelare l’ambiente ma anche per tutelare il sistema economico, produttivo e occupazionale italiano ed europeo”. Così il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto a nome della delegazione di Fratelli d’Italia composta da: Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo. “La nostra delegazione e’ sempre stata favorevole a politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento della qualità del nostro ambiente, ma non sicuramente a proposte caratterizzate da target eccessivamente ambiziosi, e forse irrealizzabili, anche alla luce del mutato contesto geopolitico. E che soprattutto rischiano di renderci più dipendenti da altri attori come la Cina, e che rappresenterebbero un colpo mortale per interi settori e produzioni, quali quello dei trasporti, dell’automotive, del siderurgico e del manifatturiero, già indeboliti da anni di politiche industriali sbagliate a livello europeo e nazionale”.

