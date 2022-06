Comunali, Bignami: Risposta piccata di Fiano denota nervosismo PD

“La piccata risposta di Emanuele Fiano al Capogruppo di Fratelli d’Italia denota il nervosismo con cui il Pd affronta la campagna elettorale. Il doppiopesismo che da sempre caratterizza la sinistra è sintomo di un’ipocrisia intollerabile e di una presunta correttezza decantata ma solo a senso unico. Invece che attaccare Francesco Lollobrigida, Fiano dovrebbe concentrare le proprie energie per sollecitare i vertici del Pd a prendere le dovute distanze da chi, nel suo partito, offende in maniera meschina il popolo ebraico”.

Così in una nota Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.

