Comunali, Foti: PD e sinistra prendano distanze da antisemitismo Foggetta

“Rimaniamo basiti dalle inqualificabili frasi antisemite espresse dal candidato sindaco di Sesto San Giovanni, Michele Foggetta. Le tardive e strumentali scuse appaiono unicamente come un tentativo ipocrita di mettere a tacere la questione in vista delle prossime elezioni. Quello di Foggetta è un violentissimo attacco contro il popolo di Israele dal quale ci auguriamo che autorevoli esponenti del Pd e tutta la sinistra che lo sostiene prendano al più presto le distanze”.

Così in una nota Tommaso Foti, vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.

Condividi