Comunali, Osnato: PD prenda distanze da centri sociali che odiano Israele

Da Foggetta scuse strumentali





“Le scuse di Foggetta dimostrano tutta l’ipocrisia della sinistra italiana che è sempre pronta a distribuire patenti di “sincero democratico” o, peggio ancora , a tacciare di “impresentabile” chiunque non la pensi come il mainstream imposto dal progressismo culturale, ma che non riesce a vedere la “trave” che – da sempre – ha al suo interno. Foggetta non si è pentito di quanto detto in passato contro Israele, ma ha strumentalmente tentato di aggirare il problema quando smascherato. Il Pd milanese non ha mai preso sinceramente le distanze da quei centri sociali che da sempre invocano l’odio contro Israele. La sinistra italiana ancora oggi è troppo “attenta” a quei mondi dell’integralismo islamico che vogliono la distruzione di Israele. È ora che il Pd, ma direi tutta la sinistra italiana non solamente politica, faccia un’analisi interna e prenda provvedimenti seri piuttosto che continuare ad accusare strumentalmente altri di bestialità che al suo interno albergano serenamente”.



Così, in una nota, il deputato milanese di Fratelli d’Italia Marco Osnato.