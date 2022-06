Confcommercio, Osnato: Parole Sangalli sono richiamo a mancanze Governo

“Le parole pronunciate oggi dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sono state chiare e inequivocabili. Seppure dette con garbo e diplomazia non possono non risuonare come un richiamo al governo sulle tante mancanze di questi anni: reddito di cittadinanza, tassazione, catasto, balneari, caro energia, transizione ecologica. Ognuno di questi argomenti conteneva una serie di occasioni perse da questo governo che lasciano pensare come i commercianti italiani si siano sentiti abbandonati in questi anni. Per Fratelli d’Italia il commercio rappresenta il sistema cardiocircolatorio dell’economia e della società italiana. Quando – auspicabilmente presto – arriverà un governo di centrodestra le speranze di questa categoria saranno le parole d’ordine che FdI porterà in Consiglio dei Ministri”.

Così Marco Osnato, deputato e responsabile nazionale per il Commercio di Fratelli d’Italia.

