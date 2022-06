Fit for 55, Fitto: clamorosa debacle dimostra ancora una volta che l’approccio delle sinistre rischia di fare molti danni al sistema produttivo

“Con buona pace di Enrico Letta, che da giorni pretendeva di impartirci lezioni di amore per l’ambiente, oggi l’approccio ideologico della sinistra ha causato un clamoroso cortocircuito.

Il decisivo e paradossale voto del gruppo socialista e quindi del Pd ha portato alla bocciatura in aula della riforma del sistema ETS e il conseguente rinvio in commissione parlamentare di importanti dossier del pacchetto Fit for 55. Questa clamorosa debacle dimostra ancora una volta che l’approccio delle sinistre rischia di fare molti danni al sistema produttivo e a quella stessa transizione ecologica che tanto viene declamata. Ci auguriamo che il rinvio in Commissione sia l’occasione per il Ppe e Renew di uscire dalla subalternità culturale nei confronti dell’estremismo green e di costruire con noi soluzioni pragmatiche che tengano insieme sviluppo economico e difesa dell’ambiente”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto, insieme con i componenti della delegazione di Fratelli d’Italia: Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo.

Condividi