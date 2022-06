Trasporti, Deidda: Bene nuova torre di controllo ma poca chiarezza su futuro aeroporto Cagliari; la strategia la fanno le istituzioni non un monopolista privato

“Sono contento che il Ministro Giovannini abbia confermato che il progetto sulla nuova Torre di Controllo dell’Aeroporto di Cagliari, con i moderni sistemi antinebbia, stia procedendo. Dallo scorso febbraio, lo avevo proprio sollecitato con una interrogazione chiedendo velocitá e chiarezza, la stessa che ritengo sia opportuna per il futuro del nostro scalo aeroportuale”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia;



“Quando si parla di strategia tra i 3 scali sardi, perché dobbiamo delegare ad un privato se la politica viene messa in campo dai comuni, in primis da Cagliari, Alghero e Olbia, dalla Regione e m dallo stesso Ministero dei Trasporti? – conclude Deidda – il settore dei trasporti e delle infrastrutture è strategico per l’Italia e per la Sardegna. Nessuna preclusione, ma occorre trasparenza e chiarezza, tutela dell’interesse pubblico e dei lavoratori”.

