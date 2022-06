80° anniversario codice della navigazione, Deidda: Grazie alla Guardia Costiera e Marina Militare per investimenti proficui in Sardegna; Tuteliamo il nostro mare, patrimonio della nazione

“Alla presenza del Comandante Generale della Guardia Costiera, l’Amm. Carlone, ho portato i saluti al convegno sull’80° anniversario dell’entrata in vigore del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, è fatto coincidere proprio con la data anniversaria della Fondazione della città di Roma”, dichiara il deputato di FdI, Salvatore Deidda e Capogruppo in Commissione Difesa;



“L’Italia, per troppi anni, con i suoi Governi, si è comportata come se non fosse una Nazione con confini marittimi ed è totalmente assente una vera politica per il mare, i porti e le infrastrutture – spiega Deidda – per questo, dobbiamo investire di più su questa nostra importante risorsa, a partire dalla sua prevenzione e salvaguardia, alla difesa dagli interessi di altri Stati, come accaduto recentemente con le rivendicazioni dell’Algeria. La sicurezza nazionale marittima, infatti, è costantemente minacciata dalla pirateria, dai traffici illegali, terrorismo, eco-terrorismo, cyber, sfruttamento incontrollato delle risorse e dal fenomeno dei flussi migratori ed inquinamento”;



“In conclusione, ci tengo a ringraziare gli uomini e le donne della Guardia Costiera che stanno investendo molto in Sardegna, portando avanti l’Iter per aprire le sedi di Villasimius e Santa Teresa di Gallura e grazie alla Marina Militare, che ha già previsto milioni di euro di investimento per la sede di Cagliari, fondamentali per l’intera comunità e per sostenere i progetti dell’Amministrazione comunale di Paolo Truzzu e dell’Autoritá Portuale a Cagliari”, conclude l’esponente di FdI

