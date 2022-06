Amministrative. FdI: Lollobrigida domani in Puglia

“Domani, venerdì 10 giugno, Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, sarà in Puglia a supporto dei candidati di FDI. Alle 11.30 il presidente dei deputati FDI sarà a Bari per una conferenza stampa a Villa de Grecis (Via delle Murge, 63). Alle 14 a Barletta, conferenza stampa con il candidato sindaco Mino Cannito e i candidati di Fratelli d’Italia al Lido Ginevra (Litorale di Ponente). Alle 17.30 a Martina Franca, si terrà l’incontro con candidato sindaco Mauro Bello e candidati di Fratelli d’Italia nel comitato elettorale di via Taranto n.59. Chiusura alle 20.30 a Terlizzi, comizio con il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Nino Allegretti, in piazza Cavour. La stampa è invitata a partecipare”. Così in una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.

