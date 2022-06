Energia. Lollobrigida: Da Governo nessuna soluzione ma danni insostenibili

“Il governo sulle politiche energetiche annuncia soluzioni che creeranno enormi problemi e ben pochi vantaggi alla nostra Nazione. I ritardi accumulati nella ricerca di fonti di approvvigionamento alternative a quelle russe e sulle opere strategiche di rete, sommati ai clamorosi danni causati da follie ideologiche, negli ultimi dieci anni hanno ridotto l’Italia in una condizione umiliante e preoccupante. Una situazione che i cittadini già stanno pagando sulla loro pelle. Un esecutivo debolissimo e inefficiente, sostenuto dalle stesse forze politiche responsabili di tutto questo, è incapace di trovare soluzioni credibili e neanche lontanamente al passo con gli altri Stati europei. Più volte, di fronte alle emergenze, abbiamo visto il tentativo di approfittarne da parte di alcuni che non hanno mai ricercato strategie utili a risolvere le criticità. Gli ultimi atti del governo Draghi sui nuovi rigassificatori lasciano intravedere non solo il perdurare di inefficienze, ma anche il tentativo di ‘tappare un buco’, producendo inevitabilmente danni insostenibili di natura ambientale ed economica. Fratelli d’Italia lavorerà per impedirlo e vigilerà affinché tutto questo non si trasformi in un nuovo grande affare per apparati vicini alla sinistra”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.