Rai. Santanchè: nessun pieno di incarichi per FdI. Inaccettabile attribuirci nomine che con noi non c’entrano nulla

“E’ inaccettabile che dopo essere stati messi alla porta nel rinnovo del Consiglio di Amministrazione Rai, ora addirittura si provi ad attribuire nomine che con l’opposizione non c’entrano nulla ma che fanno capo alla maggioranza. Infatti, in merito alla riunione dell’ultimo CdA della Rai oggi alcuni giornali scrivono che Fratelli d’Italia avrebbe fatto ‘il pieno di incarichi’. Si tratta di ricostruzioni del tutto sbagliate, false e assurde. Anzi piuttosto vorremmo conoscere, se mai fosse vero questo ‘pieno di incarichi’, i nomi di questi nominati in Rai che farebbero riferimento a FdI. La verità è che la maggioranza, divisa su tutto e sempre più in crisi, cerca di nascondere la propria guerra interna usando strumentalmente Fratelli d’Italia e attribuendo all’opposizione posizioni che invece sono a completo appannaggio delle forze di governo. Deve essere chiaro che Fratelli d’Italia non si farà usare in questo modo dalla maggioranza per coprire i loro dissidi e la loro bramosia di poltrone. Noi a queste logiche di potere siamo e resteremo estranei e le decisioni assunte nel corso di questa Legislatura lo confermano ampiamente”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

