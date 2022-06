Scuola, FdI: Assurdo scaricabarile di Bianchi su mascherine agli esami

“Assurdo scaricabarile del ministro dell’Istruzione Bianchi sull’obbligo di indossare la mascherina agli esami di maturità e di terza media. L’ultima trovata è che agli orali debba essere il presidente della Commissione d’esame a decidere se gli studenti debbano o meno indossare le mascherine. In realtà non spetterebbe al Presidente della Commissione prendere decisioni di questo tipo ma al Governo che dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, senza perdere altro tempo e soprattutto evitando di alimentare una situazione di caos ed incertezza. La nostra posizione è chiara: non ci sono le condizioni per imporre ancora agli studenti la mascherina. I nostri ragazzi hanno già pagato un caro prezzo con la pandemia e hanno bisogno di tornare alla normalità, soprattutto durante gli esami”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento istruzione ed Ella Bucalo, responsabile Scuola.

