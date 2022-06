Ue, Berlato: bene approvazione normativa concorrenza appalti pubblici, tutelate aziende europee

“Sono soddisfatto della normativa sulla concorrenza negli appalti pubblici che abbiamo approvato oggi al Parlamento europeo. Abbiamo votato una risoluzione che sarà molto utile per proteggere le nostre imprese dalla concorrenza sleale di paesi terzi”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr, Sergio Berlato. “Il mercato europeo degli appalti pubblici opera in regime di trasparenza ed è aperto alle imprese straniere che rispettano le nostre leggi. Purtroppo non si puo’ dire altrettanto per molto altri paesi, che applicano invece politiche restrittive e discriminatorie verso le nostre imprese. Da adesso, quando viene rilevata una discriminazione nei confronti di aziende europee nell’assegnazione di appalti pubblici, verrà avviata un’indagine pubblica, a cui potranno seguire azioni concrete. La Commissione avrà il potere di escludere dal mercato europeo le aziende straniere di paesi che non rispettano le stesse regole verso le nostre imprese. E’ uno strumento utilissimo per aprire i mercati esteri alle imprese europee, non crea oneri amministrativi per le nostre aziende e permette alle istituzioni di agire in modo diretto in caso di discriminazioni. Fratelli d’Italia è in Europa per proteggere le nostre imprese”.

Condividi