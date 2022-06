Deidda: Auguri alla Marina Militare per il 161° anniversario; Orgoglio dell’Italia nel mondo

“Oggi, 10 giugno, festeggiamo la Marina Militare italiana. Uomini e donne che, con profondo spirito di dedizione, non solo difendono i nostri mari ma si distinguono per la loro professionalità nelle missioni internazionali. In questo giorno di festa rinnovo i miei auguri e quelli del Dipartimento Difesa di FdI al Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio Enrico Credendino e a tutti i nostri marinai. In concomitanza alla Giornata della Marina, ricordiamo anche la storica impresa di Premuda (1918), una delle più significative azioni compiute in mare, rendendo omaggio a tutti i Caduti per la nostra Patria”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato e Capogruppo in Commissione Difesa per FdI

