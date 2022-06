Immigrazione, FdI: Lamorgese counichi dettagli accordo UE

“Il ministro dell’Interno Lamorgese dia i dettagli dell’accordo che sarebbe stato chiuso in ambito Ue sull’immigrazione e il diritto di asilo. Il Consiglio Ue dei Ministri dell’interno convocato per oggi avrebbe dovuto discutere di un nuovo sistema di redistribuzione ma anche di un controllo nelle frontiere secondarie e di un impegno straordinario dell’Italia per la registrazione dei salvataggi avvenuti in mare. Dai social della commissaria europea agli Affari Ue Johansson e del Ministro degli Interni francese arrivano toni trionfalistici e addirittura anticipazioni di un accordo definito storico, mentre Lamorgese per ora parla di ricollocazioni omettendo degli eventuali impegni che avrebbe assunto l’Italia. Vogliamo sapere i dettagli, non sentire slogan: a fronte dei continui sbarchi delle nostre coste non ci possiamo permettere alcuna beffa. Gli accordi di Malta erano già stati fallimentari, non vorremmo trovarci di fronte all’ennesima presa in giro nei confronti della nostra Nazione su questo tema così delicato”.

Lo dichiarano, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco.

