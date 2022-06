Ucraina. Lollobrigida a Gozi: Distratto da elezioni in Francia, FdI chiede fondo compensazione da inizio guerra

“Evidentemente distratto dalle elezioni in Francia, l’eurodeputato Sandro Gozi non si è reso conto che dall’inizio della guerra in Ucraina Fratelli d’Italia ha chiesto un fondo di compensazione per le Nazioni occidentali che avrebbero pagato di più le conseguenze negative derivanti dalle sanzioni imposte alla Russia. Consiglio a Gozi di fare una ricerca mirata delle dichiarazioni di Meloni e di tutti gli esponenti di FDI per verificare l’assurdità della sua farneticante dichiarazione. Il punto della risoluzione approvata dal Parlamento italiano su questo tema non solo è stato formalmente proposto da FDI ma la ragione principale del nostro voto favorevole. Credo sia noto a tutti i parlamentari italiani, oltre che agli atti dei lavori della Camera. Evidentemente l’eurodeputato ha bisogno di una traduzione in francese, avendo dimenticato in fretta la lingua e gli interessi dei cittadini che a lungo e impropriamente gli hanno garantito uno stipendio. Ci aspettiamo, da chi è sempre troppo attento a difendere gli altri Stati e non l’Italia, le scuse per aver tentato in modo maldestro di screditare chi, a differenza sua, è in Europa per difendere gli interessi degli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.