Palermo, La Russa: Governo indifferente a grave disservizio

Per prolungare apertura seggi sufficiente apposito decreto

“A differenza di quanto sostenuto da non meglio precisate “fonti”, la richiesta di prolungare l’apertura dei seggi a lunedì mattina può essere realizzata con un urgente apposito decreto del governo su cui ricade la responsabilità di questo gravissimo disservizio. La concomitanza della finale per lo spareggio promozione in serie B di stasera a Palermo rende ancor più necessario un intervento del governo che, invece, sembra quasi indifferente o peggio all’inevitabile ulteriore calo dell’affluenza al voto”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.