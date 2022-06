Palermo. Lollobrigida: sospensione reddito cittadinanza per disertori seggi

“La fotografia che ci arriva da Palermo racconta di una città nel caos. Le enormi difficoltà nelle operazioni di voto, causate dalla mancanza dei presidenti di seggio, oltre a sollevare l’indignazione di chi questa mattina non ha potuto votare, lascia inquietanti interrogativi. È possibile che nella regione con il 18% del totale nazionale di percettori di reddito di cittadinanza, non si sia trovato chi fosse disposto a lavorare nei seggi? E inoltre, è realistico pensare che tra i tanti forfait non giustificati, ci sia più di qualche percettore di RdC dei quasi 100000 che nella sola Palermo ne beneficiano? Su questo ultimo interrogativo Fratelli d’Italia andrà a fondo e chiederà la sospensione del sussidio ai disertori dei seggi che non risulteranno realmente impossibilitati a prestare servizio.” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera , Francesco Lollobrigida.

Condividi