Amministrative, Silvestroni: grande risultato di Fratelli d’Italia in provincia di Roma

“Fratelli d’Italia in provincia di Roma esce vittoriosa e a testa alta da queste amministrative. Ballottaggio per i nostri Sindaci di Ciampino e Ardea, si riconferma la guida a Ladispoli e Il lavoro sul territorio e per i cittadini, la coerenza e la serietà vengono ripagati.

Si sfiora il 30% ad Ardea e a Fonte Nuova, dove il sindaco è stato riconfermato, e percentuali straordinarie in tutti i comuni della Provincia dove Fratelli d’Italia si è battuto. Come sempre, non deluderemo i tanti cittadini che hanno scelto di riporre in noi le loro speranze” lo dichiara in una nota il presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, l’On. Marco Silvestroni.