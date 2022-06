Autotrasporti, Deidda: Governo Draghi garantisca immediatamente fondi destinati per caro energia; FdI presenta interrogazione parlamentare sui ritardi

“Con il Decreto Energia, il Governo Draghi ha stanziato milioni di euro per permettere al comparto degli autotrasporti – già fortemente penalizzato dall’aumento vertiginoso dei costi energetici – di garantire un regolare servizio e affrontare l’impennata del gasolio. Peccato, però, che questi fondi ancora non siano stati erogati e le imprese non possano godere di alcun sostegno. Nulla è stato fatto per porre fine alla speculazione del prezzo della benzina e, ancora più preoccupante, è il silenzio assordante dell’Esecutivo. Mi unisco alla protesta di ‘Confartigianato Trasporti’, ricordando di aver già denunciato in passato tale vergognosa speculazione e presenterò immediatamente un’interrogazione parlamentare per sollecitare il Governo a garantire concretamente gli aiuti promessi all’intero comparto e faccio un appello agli autotrasportatori: non si attui un blocco e non si scateni una guerra tra poveri e imprese. Non si lascino a terra prodotti deperibili. Siamo un’Isola, non possiamo permettercelo”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI

