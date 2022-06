FdI. De Carlo: vaneggiamenti e accuse dal Pd. Letta cosa ne pensa?

“Vergognose le accuse provenienti dal deputato Pd Lia Quartapelle, che non sapendo come spiegare il successo di Fratelli d’Italia in praticamente tutti i Comuni e la crescita esponenziale della fiducia a Giorgia Meloni, blatera di finanziamenti al partito da parte della Russia. Siamo abituati a campagne denigratorie della sinistra, soprattutto in concomitanza delle campagne elettorali, ma ora si è raggiunto il limite”. A dirlo il senatore di FdI Luca De Carlo. “Come se non bastasse, alle menzogne della Quartapelle si aggiungono gli insulti di altri esponenti del Pd come Provenzano, che ci ha definito ‘una destra xenofoba, reazionaria e totalmente insensibile ai temi sociali’. Offese violente e senza fondamento, che hanno il solo scopo di denigrare per paura della nostra crescita. Mi auguro che il Segretario Letta prenda presto le distanze da tali vaneggiamenti, altrimenti ne sarà complice.”

