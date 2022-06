FdI, Delmastro: Da professoressa ‘Meloni assassina’? Finita epoca parrucconi professorali

“Una attempata professoressa di non so bene cosa definisce “assassina la propaganda di Giorgia Meloni”. I parrucconi professorali si arrendano: sceglie il popolo, sceglie il popolo che non è interdetto, sceglie il popolo che non ha bisogno di sedicenti numi tutelari. L’epoca dei parrucconi è finita, inizia l’epoca di Centrodestra: vali per quello che sei, per quello che produci, per il senso che dai alla vita, non per quanto pontifichi! Una risata sommergerà i parrucconi e noi saremo sommersi di consensi, ulteriormente alimentato dall’insofferenza antropologica, prima ancora che culturale e politica, per la classe dei professoroni radical chic rigurgitanti odio, fiele e livore ideologico”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia commentando le parole della professoressa Rosi Braidotti ospite della trasmissione Otto e mezzo in onda su La7.