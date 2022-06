FdI. Gemmato: Parole Quartapelle analisi di autocoscienza: Nel PD carriere ancora in piedi grazie a rubli

“Le affermazioni dell’on. Quartapelle sembrano il risultato finale di un’analisi di autocoscienza, in cui accusa Fratelli d’Italia di tutto ciò che, nella realtà, fa il Pd: accusa FdI di essere un partito autoritario. Forse dimentica, la Quartapelle, che è proprio il Pd l’unico partito che reputa indegne tutte le opinioni che non coincidono con le proprie. Nell’accusare Meloni di parlare solo del tema dell’identità perché non ha proposte e idee su politiche sociali e su lavoro, finge di non accorgersi che è il Pd che da anni parla solo di diritti civili usandoli come foglia di fico per nascondere la totale assenza di visione sullo sviluppo e sulla crescita di questa Nazione. Non a caso FdI è arrivato ad essere il primo partito d’Italia. Per tale motivo invito la deputata Lia Quartapelle a ripetere queste parole allo specchio sostituendo “Meloni” con “Pd”. L’accusa di prendere soldi dalla Russia conferma la sua visione rovesciata delle cose, dato che nel Pd ci sono carriere politiche che ancora oggi devono ringraziare i rubli provenienti dai russi”.



Così in una nota, Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia.