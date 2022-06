FDI, Rotelli: Quartapelle studi la storia e scoprirà dove sono finiti finanziamenti di Mosca

“La peggior sinistra italiana si è incarnata nelle parole con cui il deputato del Partito Democratico, Lia Quartapelle ha insultato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. È quella sinistra, culturale e politica, che non accetta il confronto dialettico, tantomeno quello elettorale e che a ogni successo della destra, come quello registrato da FdI alle ultime amministrative, sfodera il solito impolverato vocabolario antifascista. L’esponente del Pd, arrivando a definire rantoli rancorosi l’intervento acclamato in Andalusia di Meloni, dimostra ancora una volta come la loro unica arma dialettica sia l’insulto. Ps: consiglio all’onorevole Quartapelle di studiare la storia così potrà capire dove in passato sono finiti i finanziamenti provenienti da Mosca”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.