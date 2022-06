Sport. Lollobrigida: Compiuto ulteriore passo verso inserimento in Costituzione

“Dopo anni di annunci, promesse mai mantenute e insensate misure che hanno penalizzato e marginalizzato il mondo dello sport durante i difficili mesi della pandemia, il Parlamento oggi ha compiuto un ulteriore passo concreto affinché la tutela, il sostegno e la promozione dell’attività sportiva vengano inseriti nella Costituzione italiana. Un obiettivo da sempre perseguito da Fratelli d’Italia, primo firmatario della proposta di legge costituzionale, che renderà ineludibile l’impegno dello Stato nei confronti di un settore il cui indotto, da solo, rappresenta oltre il 3% del Pil della Nazione, e la cui funzione sociale, educativa e pedagogica appaiono fondamentali per la formazione e il benessere psico-fisico delle giovani generazioni. Investire nello sport significa non solo destinare risorse in grado di riportare il comparto a essere un vero e proprio volano per l’economia nazionale ma, parimenti, liberare le migliori energie ed eccellenze dell’Italia sostenendone il percorso ad ogni livello. L’auspicio è che, dopo la pausa estiva, si possa procedere in modo spedito verso l’approvazione finale di questo provvedimento. Il modo migliore per omaggiare, in modo concreto, anche i numerosissimi successi sportivi conseguiti con impegno e sacrificio dagli atleti italiani in questi anni duri e complicati”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Rispondi Inoltra