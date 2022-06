Sport, Rampelli: Sana e robusta “Costituzione”

“Con l’introduzione dello sport, avremo una sana e robusta «Costituzione». Lo sport fa bene a giovani e anziani e rende felici. Mi auguro che con il completamento dell’iter, presto si passi dall’enunciazione di principi al riconoscimento dello sport come diritto reale per tutti. Questo significherà impedire allo Stato di trascurare colpevolmente le palestre scolastiche, obbligarlo a introdurre l’attività motoria nelle scuole primarie, a fornire strutture di supporto per la ginnastica della terza età”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

Condividi