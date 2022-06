UE, Fitto: Il segretario del PD Letta intervenga subito sulle dichiarazioni dell’on. Quartapelle

“Le dichiarazioni della responsabile Esteri del Pd, Lia Quartapelle, sono di una gravità inaudita. Al netto del solito armamentario ideologico carico di insulti, c’è una dichiarazione in particolare che supera ogni limite: ‘questa internazionale di destra, sostenuta finanziariamente dalla Russia’. “Chiedo ad Enrico Letta di prendere le distanze e di far chiedere scusa a nome del suo partito all’on. Quartapelle, diversamente, come già preannunciato da Giorgia Meloni, sarà inevitabile procedere per le vie legali.”

Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto.

