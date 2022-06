Ue – Tassonomia, Berlato: deriva ideologica della commissione Ambiente rischia di rovinare la nostra economia

“Questa mattina le commissioni congiunte Ambiente ed Economia hanno votato al Parlamento europeo contro la proposta della Commissione sulla Tassonomia, cioè la classificazione degli investimenti considerati compatibili con il Green deal”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Sergio Berlato, componente della commissione Ambiente del Parlamento europeo. “La presidenza Von der Leyen ha inserito nel pacchetto anche energie sostenibili come nucleare e gas tra le fonti di transizione. Con uno scarto di soli 14 voti le Commissioni hanno chiesto di rigettare la proposta della Commissione, escludendo cosi’ sia il gas che il nucleare dalle risorse energetiche considerate pulite. Il provvedimento sarà votato di nuovo nella sessione Plenaria di luglio dall’Eurocamera. Speriamo che il Parlamento sia più ragionevole delle Commissioni. L’approccio ideologico al cambiamento climatico – conclude Berlato – lungi dal risolvere i problemi, rischia solo di esasperarli a scapito delle nostre economie. Fratelli d’Italia in Europa è in prima fila nella protezione dell’ambiente ma non accetta una deriva ideologica e utopistica che non tenga conto della realtà delle cose”.

