“Coraggio, lealtà, trasparenza sono la ricetta che ha portato Giorgia Meloni a conquistare tanti consensi con Fratelli d’Italia in queste elezioni amministrative. Adesso lavoriamo per i ballottaggi, per battere la sinistra in tanti Comuni e dare buon governo a queste città”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.