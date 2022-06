Dl trasporti. Lollobrigida: Servono agevolazioni tariffarie per A24 e A25

“Il blocco dell’aumento pedaggi sulle autostrade A24 e A25 fino al 31 dicembre 2022 è una misura tampone che non risolve le criticità oramai acclarate. Fratelli d’Italia continua a chiedere agevolazioni tariffarie fino alla gratuità per ragioni mediche, di studio e di lavoro da applicare per i residenti di Abruzzo e Lazio che utilizzano per queste ragioni le due arterie autostradali. Lo faremo continuando a raccogliere le firme per la nostra proposta che ha l’obiettivo di dare ad aree disagiate, che hanno solo l’autostrada come collegamento, le stesse possibilità di altre zone della Nazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.