FdI, Butti: Preoccupati da violenza verbale filosofa Braidotti

“Ospite della Gruber, Rosi Braidotti filosofa sconosciuta, minaccia di restare all’estero in caso di vittoria di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. È evidente che, in cuor nostro, la signora può restare all’estero tutta la vita, che le auguriamo lunga. Il problema è che la sua violenza verbale con la quale non solo azzarda paralleli improbabili tra Meloni, Putin e Kirill ma arriva a definire la propaganda di Giorgia Meloni “assassina” non può restare priva di reazione. Siamo noi quelli preoccupati che una “filosofa” di questo tipo possa insegnare, in Olanda, in Italia o in Svizzera, questi concetti tanto banali quanto inutilmente violenti”.



Così, in una nota, Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia.