FdI. Calandrini: a Otto e mezzo in scena l’odio della sinistra contro Giorgia Meloni

A Otto e mezzo un vergognoso attacco a Giorgia Meloni la quale secondo l’ospite di turno “incarna la rabbia micidiale di Putin”, con toni “da propaganda di stampo assassino”. L’odio di certa sinistra che evidentemente non sa accettare il verdetto degli elettori pur definendosi “democratica”, non conosce né confini né imbarazzi. Probabilmente a sinistra temono di sparire e non avendo argomenti a loro favore per contrastare i valori della destra, ricorrono a screditare l’avversario dipinto al limite della crudeltà.

Se ne facciano una ragione, Fratelli d’Italia è in testa al gradimento degli italiani, i quali non hanno bisogno della propaganda becera che stiamo vedendo in questi giorni per capire chi è coerente e affidabile e chi ha portato il paese sull’orlo del baratro.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini

