FdI. La Pietra: sinistra con campagna denigrazione contro Meloni tenta oscurare grande risultato FdI

“La campagna di denigrazione nei confronti di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia è la testimonianza di come la sinistra, priva di argomenti, voglia tentare di oscurare la vittoria del centrodestra alle amministrative e il grande risultato di FdI. Prima si sono inventati i fondi russi, poi accusano Meloni di istigazione all’odio. Nel merito: la difesa della vita, il disastro dell’immigrazione clandestina, la difesa della famiglia naturale, peraltro sancita nella Costituzione, per loro è istigazione all’odio. Soltanto se dici e pensi come loro sei degno di esporre le tue idee, altrimenti sei un istigatore d’odio. La domanda vera è dove sia finita la libertà di espressione in questo Paese. Dove sono i principi di libertà di cui tanto si riempie la bocca la sinistra che si inginocchia e non dice una parola sulle aggressioni a tante nostre ragazze. A differenza della sinistra, noi abbiamo solo due categorie con cui dividiamo le persone: onesti e disonesti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.