FdI, Osnato: Nostro successo si misura da biechi insulti PD e dei suoi giannizzeri televisivi

Sinistra rispetta avversario solo se non preoccupa elettoralmente

“Come al solito per il PD e i suoi fedeli ammennicoli del collateralismo progressista l’avversario va rispettato e pure coccolato solo quando non impensierisce elettoralmente o quando soffre di un complesso di inferiorità verso “il dogma” della sinistra imperante. E così ora, la gogna mediatica tocca ancora una volta a Giorgia Meloni e a FDI che, come ogni elezione in cui gli italiani la votano numerosi, diventa “gretta”, “vomitevole”, “pericolosa”, “omofoba”, “razzista”, “al soldo dei russi”, “seguace di Trump”, “ignorante” e naturalmente “fascista”!!! Faccio una proposta: non si spendano più soldi per i sondaggi… si misuri il successo della Destra e di Giorgia Meloni dal crescendo di biechi insulti da parte del PD e dei suoi giannizzeri televisivi!”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia.