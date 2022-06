Immigrazione, FdI: Lamorgese porti in Parlamento bozza nuovo accordo

“Fratelli d’Italia chiede di vedere la bozza del nuovo accordo europeo sull’immigrazione prima che l’Italia si impegni in maniera definitiva. Una simile problematica non può essere affrontata con un video o su Twitter. Per questo oggi in commissione Affari costituzionali abbiamo chiesto di acquisire la bozza di accordo. Vogliamo leggere nel dettaglio i risvolti dell’accordo che impegna la nostra nazione su un tema così delicato. Al momento le indiscrezioni annunciate in maniera trionfalistica, lasciano più di un dubbio. A fronte di una redistribuzione pressoché simbolica degli immigrati tra gli Stati dell’Ue, l’Italia accetterebbe di veder tornare in Italia clandestini che erano già andati in altri paesi con spostamenti secondari. In compenso, non vi sarebbe neanche un’ombra di aiuti per impedire le partenze dai paesi di provenienza. Se le nostre preoccupazioni fossero confermate dopo il bluff di Malta ci troveremmo di fronte alla sconfitta finale dell’Italia sul tema immigrazione a causa della politica scellerata del governo ormai sempre più a trazione PD e sinistra internazionalista”.

Lo dichiarano, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco.