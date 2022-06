Palermo, Varchi: Calenda accetti sconfitta e smetta insultare elettori

“Adesso basta! Continuano gli strascichi avvelenati di questa campagna elettorale. Comprendo l’amarezza di Calenda per essere arrivato addirittura terzo, ma non può insultare gli elettori. I palermitani hanno premiato la coalizione di centrodestra rappresentata da Roberto Lagalla, una persona sulla quale non è lecito avere alcun dubbio neanche remoto perché tutti ne conoscono la rettitudine e lo spessore morale e culturale. Noi abbiamo vinto, ma adesso la campagna elettorale è finita quindi esorto anche chi ha perso a lavorare insieme per portare Palermo fuori dalla palude in cui la lunga stagione della sinistra orlandiana l’ha lasciata”.

Lo dichiara, in una nota, Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.



