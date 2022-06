Sovrana Bellezza va in vacanza e ritorna a settembre

L’estate è arrivata e siamo di nuovo, incredibilmente, ai saluti estivi.

In questo anno Sovrana Bellezza è cresciuta, molti personaggi sono sfilati nelle pagine della rubrica: Domenico Monteforte pittore e autore di “L’arte in cucina” edito da Mondadori, il ristorante storico Gina a Porto Romano, l’antica acetaia della famiglia Grassi di Reggio Emilia, Tommaso Tanzilli direttore di Federalberghi di Roma e del Lazio, Angelo Gaja, re del vino italiano e tanti altri.

Per alcuni ho preferito un’intervista affinché raccontassero in prima persona la loro storia d’eccellenza, in altri casi ho scelto di scrivere il racconto partendo delle origini antiche delle attività che svolgono.

Di tutti loro ho subito il fascino e a volte ho avuto il timore di non riuscire a descrivere in tutta la loro brillantezza personalità così ricche e sfaccettate.

Poi mentre si snodava il racconto o si svolgeva l’intervista captavo le emozioni che affioravano dalle loro parole, a volte la commozione nel ricordare un momento difficile superato o un successo inaspettato e ho pensato che, seppure il racconto che avrei fatto non li avesse descritti nella loro complessità, potevo veicolare l’emozione che mi era stata trasmessa.

Questo è stato quindi il mio obiettivo: parlare di personalità di grande eccellenza e nel contempo delinearne le caratteristiche personali, la parte emotiva che non poco incide sui risultati che hanno raggiunto.

È stato un anno intenso e pagina dopo pagina è arrivato il momento di fermarsi, raccogliere le idee e pensare ai nuovi personaggi che animeranno la rubrica nel prossimo autunno.

Buone vacanze a tutti, ci vediamo a settembre!

