Voucher, Rizzetto: PD e M5s con la loro ideologia danneggiano il lavoro

“Con una proposta di legge vogliamo reintrodurre i voucher rafforzandone la tracciabilità. Si trattava di un valido strumento per regolare i rapporti di lavoro occasionale ma sindacati e partiti di sinistra ne hanno voluto la drastica eliminazione nel 2017, invece di proporre dei correttivi per contrastare ogni eventuale abuso. Tra l’altro i sindacati sull’argomento hanno sempre fatto il doppio gioco: da un lato si sono espressi contro i voucher, dall’altro ne hanno fatto notoriamente un ampio utilizzo per i loro lavoratori. Pd e M5s sono uniti in commissione lavoro per far naufragare la nostra proposta e portare avanti, ancora una volta, una battaglia ideologica e dannosa contro i voucher che non tiene conto della realtà. È sotto gli occhi di tutti che con l’eliminazione dei voucher si sono perse migliaia di occasioni di lavoro ed è stato alimentato il lavoro in nero. Non possiamo più consentire che la propaganda sterile di questi partiti ostacoli iniziative necessarie per regolare il lavoro”.

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione lavoro e primo firmatario di una proposta di legge sulla reintroduzione dei voucher.

