Deidda: Surreale polemica del PD; Pensino a problemi italiani

“Le dichiarazioni della collega Quartapelle, seguite dai colleghi del Pd e della sinistra, contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, sono surreali e vergognose davanti ai tanti problemi che gli italiani stanno affrontando quotidianamente a causa proprio del malgoverno dell’Esecutivo Draghi. Mentre Giorgia Meloni e noi di Fratelli d’Italia portiamo proposte come il taglio del cuneo fiscale e per risolvere la questione del 110%, del fallimento del reddito di cittadinanza, del caro carburante e della peste suina, loro rispondono con la solita solfa che non fa altro che mettere in ridicolo la credibilità italiana in Europa. Giorgia Meloni è una leader europea riconosciuta, al contrario di chi si deve accontentare di fare il “tifoso” di Macron o Biden”, dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI;



“Gli italiani non meritano questo spettacolo – prosegue Deidda – rispondano in Parlamento, sui tanti temi che contestano a Giorgia Meloni. Da quando governano come mai non sono riusciuti ad approvare niente? Stanno rovinando l’Italia e gli italiani”, conclude l’esponente di FdI

