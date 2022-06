Elezioni, Rampelli: I 5 stelle nati come movimento biodegrfadabile e ora stanno… biodegradando (video)

“Questo governo non sta in piedi. Le questioni energetiche e geopolitiche di cui stiamo discutendo sono strategiche per l’Italia, per l’Europa e per il mondo occidentale. Quando non c’è coesione nel governo e ognuno tira irresponsabilmente la coperta dalla sua parte, invocare le elezioni significa ottenere al più presto un governo autorevole e deciso. Del resto si è votato in Francia ora, non si capisce perché solo in Italia l’opinione dei cittadini debba creare sconquassi. Il Movimento 5 stelle è in una fase di collasso. Non infierisco, nella storia italiana ci sono sempre stati movimenti biodegradabili che non hanno radici né cultura politica, quando i grandi colossi del pensiero deludono ì cittadini, prendono il sopravvento. Poi degradano lentamente ma non devono prendersela a male. Si stanno semplicemente biodegradando”.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli ad Agorà Estate su Rai3.