Malagrotta. Lollobrigida: Gualtieri, Zingaretti e Cingolani spieghino cosa faranno

“L’incendio del gassificatore e di uno dei Tmb di Malagrotta mette a rischio la raccolta rifiuti a Roma e sta già provocando una nuova emergenza, con conseguenze negative per la salute dei cittadini. Quanto accaduto va chiarito al più presto, anche per accertare eventuali responsabilità. Al sindaco Gualtieri, al presidente Zingaretti e al ministro Cingolani chiediamo di spiegare cosa intendano fare per fronteggiare questo disastro ambientale, per tutelare i romani e per assicurare il servizio di smaltimento rifiuti”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.